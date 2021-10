Gli scudetti di Italiano: dalla salvezza con lo Spezia all’Europa con la Fiorentina

Nella bacheca di Vincenzo Italiano, scrive il Corriere Fiorentino, non c’è nessun trofeo ancora. Ma la sua indole è vincente e lo si è capito fin da subito. Lo scorso anno ha portato alla salvezza una squadra su cui nessuno avrebbe scommesso un centesimo a inizio stagione, in un’impresa che in terra ligure vale quanto uno scudetto. Per arrivare al successo l’allenatore viola ha solo una strada: il lavoro. E anche in casa Fiorentina si sta cominciando a capirlo. Anche dalle conferenze stampa, specialmente quella di ieri mattina in vista della partita contro lo Spezia: “Questa Fiorentina può migliorare ancora e deve lavorare per farlo”.

Obiettivi a Firenze? Non se li pone: “Per stare con le prime otto ce da tenere il piede sempre sull’acceleratore e non mollare mai, nemmeno un centimetro”. Una qualificazione in Europa al momento sembra un traguardo lontano, sia perché il campionato è lungo, sia per delle carenze che questa squadra ha mostrato di avere. C’è il mercato di mezzo però e Italiano non vuole starsene con le mani in mano. Un Europa che per lui vorrebbe dire un altro “scudetto”. E a Firenze tutti lo sperano.