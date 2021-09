Gli sponsor della Serie A: Fiorentina sul podio. Le cifre

Nonostante l’emergenza Covid-19 presente in Italia ormai da un anno e mezzo, in Serie A le sponsorizzazioni di maglia continuano a crescere anno dopo anno. L’edizione odierna di Tuttosport fa un’interessante analisi sul tema: nella stagione 2021-22, il massimo campionato italiano incasserà 190,5 milioni di euro ((+20,8 milioni rispetto solo a un anno fa, quando l’asticella si era fermata a 169,7 milioni). In totale il numero delle aziende interessate al prodotto Serie A è pari a 49 ma mancano all’appello cinque club, alla ricerca del main sponsor (la posizione di maggiore visibilità tv): nello specifico Genoa, Lazio, Salernitana, Spezia e Venezia.

L’investimento medio per ogni club è pari a 9,5 milioni di euro, ma solo sette società superano questo livello (Juventus, Fiorentina, Inter, Sassuolo, Roma, Milan e Napoli). La società di Rocco Commisso si piazza al terzo posto di questa speciale classifica con 26,1 milioni di euro: meglio fanno solo Juventus (52,5) e Inter (29). Subito dietro alla Viola ci sono Sassuolo (18), Roma (15), Milan (14,5) e Napoli (11,5).