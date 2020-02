Gli step superati da Iachini ma ora manca quello più grande. E il tecnico si gioca la prossima stagione

Da traghettatore che doveva essere inizialmente, si è arrivati ad un Beppe Iachini con un anno e mezzo di contratto: il legame con la Fiorentina infatti finirebbe al 30 giugno 2021. La realtà dei fatti impone comunque un’enorme cautela sull’argomento, visti i mille scenari possibili da qui a fine stagione: di certo c’è però che la società viola sta progettando il suo futuro, anche con soluzioni extra. Iachini, dal suo canto, ha apportato delle modifiche e raggiunto vari step, dal recupero di Lirola e Chiesa ad una maggior solidità difensiva, passando per il carattere trasmesso ai suoi. Ora manca un ultimo step, piuttosto importante: il reinserimento di Ribery, magari in un tridente. L’allenatore viola si gioca la conferma, come scrive Repubblica, già a partire da domani a Genova.