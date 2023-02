Gli ultimi giorni a Firenze di Commisso prima del ritorno negli States

Il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, non resterà ancora per molto a Firenze. Arrivato ad inizio 2023, sta per concretizzarsi per lui il momento del ritorno negli Stati Uniti.

Probabilmente la partenza ci sarà dopo il match interno giocato dai viola contro il Milan, in programma il prossimo sabato 4 marzo, dopo due mesi di permanenza in Italia.

In questo periodo Commisso ha seguito da vicino la squadra ma si è occupato anche delle infrastrutture, con il prosieguo dei lavori al Viola Park, e incontrando il sindaco di Firenze, Dario Nardella, per parlare del rinnovamento del Franchi.