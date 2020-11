Glik : “Se giochiamo come oggi e come con la Fiorentina ci salveremo”

Il difensore centrale del Benevento Kamil Glik, durante le interviste al termine della sfida pareggiata contro la Juventus, è intervenuto ai microfoni di SkySport per commentare la prestazione della sua squadra. Queste le sue parole: “Abbiamo incontrato una grande squadra. Abbiamo giocato contro la Juventus che ha tanta qualità ma abbiamo fatto una grandissima partita. Abbiamo avuto tante occasioni da gol e dietro abbiamo tenuto. E’ un punto che viene apprezzato. Se abbiamo dimostrato compattezza? Non solo contro la Juve. Dobbiamo farlo tutte le settimane. Siamo una neopromossa, dobbiamo essere compatti e duri. Giocando così come oggi e come a Firenze sono più che sicuro che ci salveremo e ci toglieremo delle soddisfazioni in questa stagione. Un risultato che per te ha un valore maggiore? Dicendo il contrario direi una bugia. Sicuramente è una partita diversa dalle altre. Al Toro ho vissuto cinque anni bellissimi ed è sicuramente una partita importante per il cuore. Oggi però sono un giocatore del Benevento e guardavo questa partita per raccogliere punti. Juve senza Cristiano Ronaldo: vi siete parlati? Eravate più tranquilli? No. Ero dispiaciuto perchè a me piacciono le grandi sfide”.

