Gnonto, altro che Fiorentina: la richiesta del Leeds consente solo la Premier League. E su di lui c’è mezza Inghilterra

In tema Fiorentina, si è parlato anche di un interesse nei confronti del classe 2003 Wilfried Gnonto, attualmente impegnato con l’Italia Under 21 nell’Europeo. In ogni caso, le richieste del Leeds United non permettono alcun tentativo da parte del club gigliato: non meno di 30 milioni di £, effettivamente, sono soldi alla portata dei club di Premier League.

Gnonto è destinato a lasciare il Leeds, vista la retrocessione del club in Championship, e su di lui c’è già mezza Premier. Come riportato dal Mirror, lo segue il Brighton di Roberto De Zerbi, ma anche il West Ham vincitore della Conference League. Occhio, anche, a Everton e Ciystal Palace.