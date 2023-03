Gnonto? Altro che Fiorentina, su di lui c’è un top club di Serie A

Secondo quanto scrive La Gazzetta dello Sport, è la Juventus ad aver messo gli occhi sul giovane talento Wilfried Gnonto, passato nell’ultimo mercato estivo dallo Zurigo al Leeds in Inghilterra. Anche la Fiorentina ha seguito in passato l’attaccante italiano e lo stesso CT della Nazionale Mancini aveva rilanciato un possibile passaggio in viola.

Adesso però sembra essere il club bianconero a voler puntare sul classe 2003 per le prossime stagioni, contando sul fatto che con tutta probabilità in casa juventina potrebbe esserci una mini rivoluzione del reparto offensivo.