Gol, assist e palma del migliore: ma siamo sicuri che il Castrovilli visto contro l’Udinese sia la dimensione ideale per un ’10’? Gli “obblighi” di Italiano che limitano la fantasia di Gaetano, e non solo, nella Fiorentina

Il successo sull’Udinese di Sottil senior è stato in gran parte merito di Gaetano Castrovilli, autore di una prestazione di spicco, condita da un gol e un assist. Sbloccata quasi subito grazie una stoccata da dentro l’area, la partita del 10 ha alternato però occasioni potenzialmente offensive ad altre decisamente di ripiego. Perché come a Nico Gonzalez tocca spesso rimediare alle sviste difensive di Biraghi, anche al centrocampista barese paiono essere stati assegnati fastidiosi compiti di copertura.

Così, dando un occhio alle zone più pesticciate da Castro domenica, si noterà come, più che la parte adiacente alla porta avversaria, sia stata occupata quella davanti alla propria, di difesa. Contro i bianconeri, infatti, lo abbiamo visto molte volte in mezzo a Milenkovic e Igor, nonostante non avesse l’apparente intenzione di impostare il principio d’azione. È vero che in assenza sia di Amrabat che di Mandragora mancava completamente un regista, ma è altrettanto vero che le caratteristiche del 10 sono sprecate per raccogliere i palloni dal basso. Ma non è finita qui.

Perché quando non lo si vedeva nelle zone centrali del campo, Castrovilli era “costretto” a coprire dalla parte di Venuti, per non lasciare quell’evidente ‘buco’ di cui il terzino destro pareva non curarsi. Allo stesso modo, appunto, di come fa Gonzalez quando fa marcia indietro per tappare le falle di Biraghi. Il quesito allora è il seguente: trattasi di atti volontari di calciatori molto generosi oppure precise indicazioni di mister Italiano? Difficile, quasi impossibile purtroppo, stabilirlo.

Resta tuttavia il fatto che se i giocatori più offensivi (e creativi) vengono sottomessi dalle incurie altrui, l’arsenale della Fiorentina ne risulta altamente limitato. Con la grave conseguenza di sprecare fiato ed energie per compiti che dovrebbero essere prerogativa di altri. Anzi, facciamo più obblighi che compiti, visto che il successo, nel calcio, non si misura in maniera individuale ma è di squadra.