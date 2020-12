Gol cercasi in Atalanta-Fiorentina, l’attacco ha bisogno di rinnovarsi. A gennaio Cutrone in partenza

Se qualcuno due mesi fa avesse definito Atalanta-Fiorentina la partita del gol “perduto” sarebbe stato preso per pazzo o visionario. Resta in ogni caso di fatto che nelle ultime cinque gare di campionato i bergamaschi abbiano segnato appena quattro gol, mentre i viola uno. A sottolineare questo dato è l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport. Da quando la squadra di Gasperini ha iniziato i propri impegni di Champions è infatti passata da terza a nona in classifica, e l’ultimo gol in Serie A di un attaccante della Dea è del 31 ottobre, firmato dall’ex viola Muriel. Per la truppa di Prandelli l’astinenza da gol del settore d’attacco è iniziata dal 2 ottobre, e la crisi di Ribery ha alimentato il problema. A gennaio per i viola, sempre secondo il quotidiano, arriverà un nuovo centravanti e Cutrone farà ritorno al Wolverhampton.

