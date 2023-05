Gol, esultanza…e capelli color viola, Dodô conquista tutti: “Terrò questo look per molto tempo”

Quella di ieri è stata davvero una giornata speciale per Dodô. Il terzino destro brasiliano sta vivendo un periodo davvero di grazia e contro la Sampdoria ha trovato anche il suo primo gol in Italia. Subito dopo aver insaccato con un gran tiro da appena dentro l’area è corso sotto la Curva Fiesole esultando con i tifosi.

Ma prima ancora di entrare in campo, l’ex Shakhtar aveva già vinto perché si è presentato con un nuovo look e con i capelli dipinti di viola per far capire una volta di più quanto sia attaccato a questi colori: “I capelli così? E’ stata un’idea di Cabral. Li ho fatti il giorno prima della partita perché ho pensato che in questa occasione servisse una gara meravigliosa, per me e per tutta la squadra. Terrò questo look per molto tempo”.