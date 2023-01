Gol fatti e subiti: Due statistiche sorridono alla Fiorentina

La Fiorentina è una delle uniche due squadre, con la Juventus, a non aver ancora subito un gol da fuori area in questo campionato, mentre il Monza è una delle uniche tre, con Inter e Juventus, ad aver segnato due gol da fuori area su punizione diretta.

Come riporta la Lega Serie A, il 22% delle reti della Fiorentina in questo campionato (4/18) è arrivato nei primi 15 minuti di gioco, percentuale record nella Serie A TIM in corso – dall’altra parte il Monza ha segnato un solo gol nel primo quarto d’ora di gioco, solo Atalanta e Lecce hanno fatto peggio (zero).