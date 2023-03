Gol su diagonale perfetto e assist illuminante: Kokorin protagonista. Travolta la squadra di Tomovic

Un gol per aprire le marcature con un diagonale perfetto da appena dentro l’area e un assist (palla filtrante in profondità per Gomis) nell’azione che ha portato la sua squadra sul momentaneo 2-0. L’attaccante di proprietà della Fiorentina, Aleksandr Kokorin, è stato protagonista nel rotondo successo (4-0) ottenuto dall’Aris Limassol contro la squadra in cui è presente in rosa (ma ieri era assente) l’ex viola Nenad Tomovic, ovvero l’AEK Larnaca.

A Cipro si stanno giocando i play off e la formazione di Limassol si ritrova ora al secondo posto in classifica, a pari punti proprio come l’AEK Larnaca, a quota 57. A guidare il gruppo invece c’è l’Apoel Nicosia a 61 punti.