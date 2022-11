Goleada delle ragazze di Panico in Coppa Italia: demolito il Genoa con la bellezza di tre doppiette

E’ finita in goleada la prima giornata di Coppa Italia tra Fiorentina e Genoa, gara valida per il girone che comprende anche il Verona. La formazione di Serie B, che ospitava le Viola, è stata infatti surclassata per 7-1 con le doppiette di Boquete, Longo e Huchet e la rete di Monnecchi.

Per le avversarie, in rete Abate che ha siglato il gol del momentaneo 1-6. Una prova sicuramente molto convincente delle ragazze viola che si preparano in questa modo alla sfida contro l’Inter in programma il prossimo 19 novembre.