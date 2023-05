Gollini: “Contro la Fiorentina ero tranquillo. Qui sono stato accolto benissimo, Scudetto ricompensa per i miei sacrifici”

L’ex portiere della Fiorentina Pierluigi Gollini ha parlato così a Radio Kiss Kiss Napoli: “Lo Scudetto è stata una grande emozione, lo vivo come una ricompensa per tutti i sacrifici che ho fatto. Siamo tutti grati al Napoli per l’opportunità, è un posto unico per vincere e i tifosi meritano questa gioia”.

E poi: “Chi arriva qui deve essere bravo a integrarsi subito, ma anche il gruppo deve essere bravo ad aiutare i nuovi. Io sono stato accolto benissimo, è stato facile per me. All’esordio con l’Atalanta ero un po’ teso, con la Fiorentina invece ero più tranquillo perché avevamo già vinto lo Scudetto e poi affrontavo una squadra dove le cose per me non sono andate benissimo. In futuro mi piacerebbe rimanere a Napoli, ma non dipende solo da me”.