Gollini destinato alla panchina. Il portiere punta la Conference League

Mancano ormai poche ore alla prima giornata di campionato, al debutto che la Fiorentina farà tra le mura amiche contro la Cremonese.

Ed è giusto anche concentrare l’attenzione sulla probabile formazione che scenderà in campo per questo appuntamento. Sul Corriere dello Sport-Stadio viene riportata la notizia che il portiere titolare per questo match sarà Terracciano e non Gollini che è uno dei volti nuovi di questa formazione.

L’estremo difensore preso in prestito dall’Atalanta è destinato alla panchina e punta invece ad essere in campo per i play off della Conference League, con l’incontro di andata contro il Twente che andrà in scena al Franchi il 18 agosto.