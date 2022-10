Gollini ospite di un programma in prima serata con Pio e Amedeo: ecco quando

Pierluigi Gollini andrà in televisione. E fin qui nessuna notizia, visto che il portiere della Fiorentina ci finisce ogni volta che gioca una partita. Ma stavolta ci finirà per un altro motivo, forse anche più divertente. Come annunciato dai due comici foggiani, Pio e Amedeo, l’estremo difensore di proprietà dell’Atalanta parteciperà ad ‘Emigratis‘, trasmissione di intrattenimento sulle reti Mediaset.

Questa sera, alle ore 21:45 su Canale 5, andrà in onda la puntata girata a Londra (quando ancora Gollini vestiva la maglia del Tottenham) con ospiti, tra gli altri, anche il suo ex allenatore Antonio Conte e il portiere della Nazionale Donnarumma.