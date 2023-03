Gollini si sfoga: “Alla Fiorentina non avevo voglia di giocare. Certe persone mi avevano fatto passare tante cose, sono stato preso in giro”

Nel post partita di Napoli-Atalanta, a DAZN ha parlato l’ex portiere della Fiorentina Pierluigi Gollini, intervenendo anche sulla sua passata avventura in viola. Queste le sue parole:

“Essere arrivato a Napoli mi ha fatto ritrovare me stesso. Prima di accogliermi come giocatore, il mister lo ha fatto come uomo. A Firenze ho vissuto un periodo molto difficile, stavo male mentalmente e non avevo voglia di giocare.

Avevo perso la passione, non mi divertivo più. Le persone che ho trovato alla Fiorentina mi avevano fatto passare tante cose. Non mi era mai capitato di sentirmi preso in giro nella mia carriera”