Gollini: “Speravo di giocarla questa partita e ho festeggiato un po’ meno degli altri. Ho dimostrato che gli ultimi 5 anni di carriera non sono un caso”

Titolare da ex, Pierluigi Gollini a Dazn ha commentato la sua gara contro la Fiorentina:

“Speravo di giocare stasera, aspettavo il momento per tornare in campo per cui c’è chi ha festeggiato di più e chi di meno, pensando a questa partita. L’importante è che il Napoli abbia vinto. Credo di aver dimostrato che quello che ho fatto negli ultimi 5 anni di carriera non è stato un caso, poi a volte ci sono anche momenti in cui le cose vanno meno bene. Sono felice di aver avuto l’occasione di venire a giocare qui quest’anno e di aver contribuito anche solo all’1% di tutto questo. Ho avuto la fortuna di essere qui in questo momento storico”.