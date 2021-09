Gomez, pronta una scrivania da dirigente: I contatti col boss dell’RB Lipsia. “Il calcio mi manca, ma non voglio fare l’allenatore”

Per l’ex centravanti della Fiorentina, Mario Gomez, è pronta una scrivania da dirigente calcistico. Come scritto dalla Bild, l’ex calciatore viola è stato in contatto per diverse settimane con il boss dell’RB Lipsia, Oliver Mintzlaff.

Mintzlaff vorrebbe che Gomez si occupasse del networking e dell’ulteriore sviluppo dei club della galassia Red Bull.

Intanto il 36enne, che ha recentemente cominciato a fare il commentatore televisivo per Amazon Prime, ha recentemente confessato che ha “riordinato le idee facendo jogging. E’ chiaro che il calcio mi manca, perché ho giocato per più di vent’anni. Ma non mi pongo limiti su quello che posso fare in questo mondo, l’unica cosa che so chiaramente è che non voglio fare l’allenatore, almeno all’inizio”.