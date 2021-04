Gonzalez: “Abbiamo bisogno di Lirola per fare bene. Capisce il gioco ed è importante in tutt’e due le fasi”

Il difensore del Marsiglia, Alvaro Gonzalez, oltre a riconoscere le doti in campo di Pol Lirola, ha inviato alla propria società un invito velato a tenerlo ancora, riscattandolo dalla Fiorentina.

“È molto importante sia per la nostra fase difensiva che per quella offensiva – ha detto su Lirola, Gonzalez – Capisce il gioco, ha comunque fatto delle cose buone. Abbiamo bisogno di lui per fare bene”.

Un’uscita tutt’altro che trascurabile che arriva in un momento in cui l’OM si sta adoperando per rinegoziare il costo del suo cartellino. Il riscatto era stato stabilito a 12 milioni di euro, ma i francesi vorrebbero uno sconto su questa cifra.