Gonzalez: “Abbiamo lasciato la vita sul campo, una serata bellissima per noi”. E poi la dedica al tifoso viola colto da malore

Protagonista finalmente Nico Gonzalez, che ha trascinato la Fiorentina con una doppietta, così a Dazn:

“Una serata molto bella per me, per questa squadra, abbiamo lasciato la vita sul campo e abbiamo meritato la vittoria. Siamo in finale e sarà una bella partita. Abbiamo giocato una buona partita senza mai mollare, quello è importante e ci ha portato in finale. Abbiamo dimostrato che siamo una squadra forte, siamo uniti. Vorrei mandare un abbraccio grande al ragazzo che si è sentito male sugli spalti, questa vittoria la dedichiamo a lui e alla sua famiglia”.