Gonzalez apre, poi la Fiorentina trova i gol di Ikonè e Cabral e batte il Napoli al Maradona

Napoli-Fiorentina 2-3 (29′ Gonzalez, 57′ Mertens, 66′ Ikonè, 71′ Cabral, 84′ Osimhen)

Fiorentina (4-3-3): Terracciano; Venuti, Milenkovic, Igor (85′ Martinez Quarta), Biraghi; Castrovilli, Amrabat, Duncan (65′ Maleh); Gonzalez (85′ Callejon), Cabral (85′ Kokorin), Saponara (65′ Ikonè). All.: Italiano.

95′ – E’ FINITA!!! FIORENTINA BATTE NAPOLI 3-2 AL MARADONA!!!

94′ – Punizione dalla propria metà campo per il Napoli che lancerà lungo un ultimo pallone

93′ – Cross sul secondo palo per Callejon, controllo e tiro di sinistro che sfiora il palo

92′ – Tiene palla Kokorin e conquista un calcio di punizione sulla trequarti

91′ – Punizione messa in mezzo dal Napoli, esce bene Terracciano

90′ – 5 minuti di recupero

88′ – Batte Ghoulam, barriera

87′ – Ora la Fiorentina si fa prendere dal panico, fallo di Ikonè nei pressi dell’area e punizione pericolosa per il Napoli

84′ – Gol del Napoli. Osimhen. 2-3. Primo errore della partita di Igor, che si fa saltare in testa dall’attaccante del Napoli che controlla bene e poi spara al volo alle spalle di Terracciano.

81′ – Giro palla della Fiorentina, che fa alzare il Napoli e poi prova a uscire in palleggio

79′ – Doppio cambio nel Napoli: fuori Lobotka e Insigna, dentro Demme e Elmas

78′ – Prova lo spunto in velocità Ikonè, ma stavolta Rahmani lo contiene

77′ – Se lo mangia Mertens, tutto solo al limite dell’area piccola di testa la manda alta

75′ – Azione insistita di Ikonè, scarico per Biraghi che gliela rende con il cross, colpo di testa fuori bersaglio del francese

71′ – GOOOOOOL DELLA FIORENTINA!!! CABRAL!!! 3-1!!! Lancio per il brasiliano che va via al difensore, mira l’angolo lontano e ci mette il pallone con un piazzato perfetto!

69′ – Gol annullato al Napoli. Lozano va in profondità, salta Terracciano e mette dentro, ma la posizione era irregolare

66′ – GOOOOOOL DELLA FIORENTINA!!! IKONE’!!! 2-1!!! Sventagliata di Nico Gonzalez per il francese, che in area di rigore controlla e poi fa partire un diagonale rasoterra imparabile per Ospina!

65′ – Doppio cambio nella Fiorentina: fuori Duncan e Saponara, dentro Maleh e Ikonè

64′ – Iniziativa della Fiorentina con cross dalla sinistra di Saponara, Cabral non controlla in area e il pallone schizza tra le braccia di Ospina

61′ – Adesso il momento è favorevole al Napoli, la Fiorentina fa fatica ad uscire e inevitabilmente accusa il colpo emotivo dettato dal gol subito

57′ – Gol del Napoli. Mertens. 1-1. Osimhen attacca la profondità, poi appoggia a rimorchio per il belga che arriva al limite dell’area in corsa e con un piazzato nell’angolino batte Terracciano.

55′ – Cambio nel Napoli: fuori Fabian Ruiz, dentro Mertens

55′ – Spunto di Insigne che va via in area di rigore e mette in mezzo, ottima diagonale di Biraghi che si rifugia in angolo

53′ – Ripartenza per fortuna non finalizzata dal Napoli, dopo che l’arbitro aveva inspiegabilmente lasciato correre una netta trattenuta ai danni di Nico Gonzalez

52′ – Giro palla della Fiorentina, con Terracciano sempre all’impostazione

50′ – Momento di pressing offensivo da parte del Napoli, ora la Fiorentina fa un po’ fatica a uscire

48′ – Imbucata di Zanoli per Osimhen, Milenkovic lo disturba e lo costringe a calciare solo sull’esterno della rete

47′ – Batte Insigne che supera la barriera, ma il pallone non scende in tempo e sorvola la traversa

46′ – Cross di Insigne, Terracciano allontana con i pugni ma Amrabat si addormenta e finisce per commettere fallo al limite dell’area. Pericolosa punizione per il Napoli

45′ – Cambio all’intervallo per il Napoli: fuori Politano, dentro Lozano

SECONDO TEMPO

45’+2′: Finisce il primo tempo, Fiorentina in vantaggio per 1-0, grazie al gol siglato al 29′ da Gonzalez.

45’+1′: Saponara cambia gioco, sponda fatta a centro area per l’inserimento di Castrovilli che però, viene fermato sul più bello.

44′: Saranno due i minuti di recupero in questo primo tempo.

41′: Velleitaria conclusione dalla distanza di Gonzalez che non colpisce bene, mettendo il pallone altissimo.

40′: Gioco fermo in campo. Questo perché Castrovilli è rimasto a terra e non è in perfette condizioni a causa di uno scontro a centrocampo.

38′: Sul capovolgimento di fronte, Milenkovic è bravissimo a bloccare nell’uno contro uno Osimhen al limite dell’area.

37′: Gonzalez si fa trovare da solo sulla trequarti, ritarda un po’ l’apertura sulla sinistra e il Napoli può fermare un’interessante manovra della Fiorentina.

34′: Venuti va a vuoto, Mario Rui lo beffa e si presenta al tiro davanti a Terracciano, mettendo fortunatamente alto.

33′: Stadio Maradona improvvisamente ammutolito dopo il vantaggio della Fiorentina.

30′: Quarta rete in campionato per Gonzalez, ma è la prima realizzata dall’argentino lontano dal Franchi.

29′: GOOOOLLLLLL!!!!! Ottima azione di squadra della Fiorentina con Cabral, Saponara e cross morbido di Biraghi che finisce sulla destra. Contro cross di Duncan, la sfera viene poi controllata e infilata dentro da Gonzalez con un sinistro sotto la traversa. 1-0 per i viola.

25′: Entrata dura, ma regolare di Igor, su Osimhen che rimane a terra dolorante e deve essere soccorso dai medici del Napoli.

24′: Sull’altro fronte se ne va Cabral, che salta due avversari. Il suo tiro in porta viene però smorzato e deviato da un avversario.

23′: Iniziativa di Insigne che punta Venuti, converge verso l’interno e fa partire una conclusione debole, bloccata da Terracciano.

20′: Cerca di abbassare un po’ i ritmi la Fiorentina, facendo girare il pallone, interrompendo la pressione del Napoli.

17: Costruisce bene Gonzalez che allarga per Biraghi, conclusione del giocatore viola che viene messa in angolo da Ospina. I gigliati protestano giustamente con Mariani che non ha ammonito Koulibaly per un fallo commesso sullo stesso Gonzalez.

14′: Gol annullato al Napoli. Osihmen insacca da due passi, ma il centravanti azzurro è in posizione irregolare al momento del suo tocco a rete.

11′: Milenkovic è già sul taccuino dei cattivi dell’arbitro per un fallo commesso a metà campo su Lobotka.

9′: Pallonetto di Insigne dal limite dell’area, palla che termina alta sopra la traversa della porta viola.

8′: Insigne mette una palla bassa per Politano che non colpisce bene il pallone a pochi passi dalla porta. Sul prosieguo dell’azione cross per Osihmen che, a sette metri dalla porta non colpisce bene il pallone che termina tra le braccia di Terracciano.

5′: Si va da una parte all’altra del campo, grandi ritmi tenuti in questi primi minuti di gioco da entrambe le squadre.

2′ Grandissimo intervento in copertura di Igor su Osimhen lanciato verso la porta, che protegge il pallone fino a quando non può arrivare Terracciano per fare suo il pallone.

1′ Inizia la gara allo stadio ‘Maradona’! Forza viola!

Serve un’altra impresa alla Fiorentina dopo quella di San Siro, per tenere il ritmo del treno Europa e provare a fare da guastafeste nella corsa Scudetto, in quello che è indubbiamente un turno avverso. La squadra di Italiano cerca il bis di Coppa Italia per altro, quando stravinse per 5-2 al termine di una gara piena di emozioni. Appuntamento alle 15 al ‘Maradona’, agli ordini del sig. Mariani di Aprilia e Fiorentinanews.com vi offrirà la consueta diretta testuale della gara, con lo spazio per le pagelle e le voci dei protagonisti a fine gara.

