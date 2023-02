Matteini: “Gonzalez continua a dimostrare di non essere una certezza come è Bonaventura. Scelgo sempre Cabral…”

Questo pomeriggio Francesco Matteini, durante un collegamento con Radio Bruno, ha avuto modo di analizzare alcune tematiche di casa Fiorentina. Queste le sue dichiarazioni:

“Quest’anno ancora non abbiamo mai visto il miglior Nico Gonzalez: complessivamente la sua esperienza in viola ci ha fatto capire che ha delle qualità, perche sicuramente ha doti tecniche che ha solo lui in questa Fiorentina, però ce le ha fatte vedere veramente a sprazzi. Per adesso è un giocatore da cui ogni volta ci aspettiamo una giocata risolutiva ma che raramente ce le ha fatte vedere. E’ un altro di quelli che stiamo aspettando. Questa è una Fiorentina che continua ormai ad aspettare tutti. I tifosi si aspettano molto da dall’argentino ma finora sul campo non ha dimostrato gran che. Al contrario considero che l’unica testa pensante a livello calcistico di questa squadra sia Bonaventura, quando lui è in campo si vede la differenza”.

Ha poi parlato del dualismo Jovic-Cabral: “Senza dubbio io manderei sempre in campo il brasiliano, perchè di Jovic personalmente non mi fido. Qualcuno dopo la doppietta a Braga ha paragonato il serbo a Batistuta, roba che il Re Leone potrebbe querelare (ride ndr). Francamente ha fatto due gol in quella partita ma tutte quelle prima, e anche quella successiva, ha fatto un disastro. Io non ho dubbi, almeno Cabral è uno che si impegna oltre a considerare il fatto che nelle ultime partite sta trovando continuità in fase realizzata”.