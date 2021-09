Gonzalez di rincorsa e allora il ballottaggio tra Sottil e Saponara resta serratissimo

Nico Gonzalez dovrebbe essere la carta a partita in corso della Fiorentina di stasera: l’argentino è recuperato ma non al 100% e soprattutto la prudenza regna sovrana, considerata anche la sua storia fisica fin dai tempi dello Stoccarda. Una carta che a squadre più stanche potrebbe avere anche un impatto determinante ma che apre inevitabilmente il ballottaggio tra gli altri due calciatori del settore, Sottil e Saponara. Sempre che Italiano non sorprenda, dando un po’ di riposo a Callejon, sono loro i due chiaramente a giocarsi il ruolo da terzo attaccante, quello di sinistra. Saponara è reduce dal gran gol di Genova, Sottil invece scalpita e per la legge dell’alternanza dovrebbe sicuramente trovare un po’ di spazio: da capire se già dal primo minuto. Le ultime rilanciate da Radio Bruno danno il figlio d’arte in risalita e forse anche favorito ma il ballottaggio resta molto serrato, lo sarà fino ad un’ora dal match.