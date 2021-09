Gonzalez e Martinez Quarta di rincorsa. E Messi li conduce alla vittoria

Dopo la clamorosa interruzione della sfida contro il Brasile (gara durata appena cinque minuti), l’Argentina è tornata in campo per giocare contro la Bolivia, gara valida per le qualificazioni ai prossimi Mondiali in Qatar. E l’albiceleste è uscita da questa sfida con una netta vittoria per 3-0.

Protagonista del match sicuramente Leo Messi che ha realizzato una tripletta.

I giocatori della Fiorentina presenti con l’Argentina sono entrati a partita in corso. Parliamo di Nicolas Gonzalez che è entrato al 71′ al posto di Angel Di Maria e di Lucas Martinez Quarta che ha preso il posto di Nicolas Otamendi. Pochi minuti per entrambi che quindi non hanno avuto molto spazio per mettersi in mostra.