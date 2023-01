“Gonzalez è molto vicino al Leicester. Il ragazzo è pronto per giocare in Premier League”

Questo pomeriggio l’ex attaccante argentino del Lecce Pedro Pasculli, durante un collegamento con Radio Sportiva, ha avuto modo di commentare le voci di mercato che vorrebbero l’esterno della Fiorentina Nico Gonzalez vicino ad un trasferimento in Premier League al Leicester. Queste le dichiarazioni del campione del mondo 1986:

“In Argentina sono sicuri e in tanti mi hanno confermato personalmente che al 90% l’operazione tra Fiorentina e Leicester per il passaggio di Nico Gonzalez al club inglese andrà presto in porto. Lui è un grande giocatore ed è pronto per giocare in Premier, che ormai da anni rappresenta il campionato più importante in Europa e dove giocano i calciatori più forti.