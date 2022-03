Gonzalez e quella scintilla da far scoccare per un grande finale di stagione

Su quello che poteva essere il rendimento in campo di Nicolas Gonzalez c’erano pochi dubbi fin a quando è arrivato a Firenze. La sua velocità e il suo estro sono le qualità più importanti che può mettere a servizio della squadra viola. Sicuramente tutti si aspettavano molti gol in più da parte sua, ma di fatto la sua importanza resta fondamentale per velocizzare il gioco della squadra. Quando lui è in campo la Fiorentina gioca totalmente all’attacco senza paura e con una sfrontatezza che può incutere timore anche alle difese più solide del campionato. Il tecnico Vincenzo Italiano l’ha detto tante volte: gli esterni sono attaccanti e devono fare gol. Sorge quindi spontaneo domandarsi che cosa manca a Gonzalez per rimpinguare quell’esiguo bottino di reti messe a segno fino a ora.

Partiamo dal presupposto che, anche se ha giocato più volte da falso nueve, nel corso della sua avventura calcistica, non è stato un goleador. Ma la sua attitudine a portare scompiglio nelle aree avversarie non può che essere la naturale causa per comparire più spesso nel tabellino dei marcatori.

C’è anche da sottolineare che il velocista argentino sta assimilando sempre di più i meccanismi della Serie A, e una volta compresi a pieno, potrà diventare più decisivo, per il finale di stagione e per il futuro, non soltanto con gli assist come quello di ieri servito a Torreira contro l’Inter ma anche con i gol tanto cercati. Chissà infatti se, in questa serie di gare ancora da giocare, l’ex Stoccarda non possa trovare la scintilla che serve per poi non fermarsi più davanti alle porte avversarie.