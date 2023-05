Gonzalez e un posizionamento in campo che non dipende solo da lui

L’esterno della Fiorentina Nicolas Gonzalez, si sa, non sta certo attraversando il suo momento migliore. La Viola ha bisogno anche della sua miglior versione, stasera, nella speranza di ribaltare il risultato in Svizzera per staccare il pass per la finale di Conference League. Nonostante l’ultimo periodo, alquanto altalenante, il posto da titolare dell’argentino non sembra essere in discussione.

Piuttosto, Gonzalez giocherà a destra o a sinistra? Un quesito la cui risposta è tutta nelle mani di Italiano e nella scelta dell’altro esterno. Che la miglior versione del numero 22 viola sia sulla destra e con Brekalo dall’altra parte, è un dato di fatto. D’altro canto, se il mister deciderà di affidarsi ai buoni sprazzi di Ikoné visti in campionato, è chiaro che il classe ’98 dovrà cambiare lato del campo.