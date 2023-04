Gonzalez e un salto in alto degno di Tamberi, Cabral non si sente declassato a dare contributo difensivo. A Ikone si può perdonare tutto stavolta

Sì, il pari con lo Spezia è stato solo un piccolo inciampo. La cavalcata vincente della Fiorentina riprende con un sonante 4 a 1 in casa del Lech Poznan. Gara mai stata in bilico, neanche quando i polacchi hanno siglato il momentaneo pareggio con l’unico tiro in porta.

Gonzalez – 8 – Gran tiro a girare sul palo, che diventa un assist per Cabral. Poi si mette in proprio con un salto in alto degno di Tamberi e schiacciando di testa per il raddoppio.

Cabral – 7 – Si avventa come rapace sul pallone che carambola tra palo e portiere. Non si sente declassato a dare un contributo in difesa.

Ikonè – 7 – Non manca di cadere su se stesso dopo uno stop di petto. Ma dopo aver creato i presupposti per il gol di Jack e essere finalmente riuscito a centrare la porta in modo efficace, gli si perdona volentieri anche l’essere talvolta goffo.

