Gonzalez in cima: E’ lui il giocatore da difendere. Per Commisso è incedibile anche se c’è mezza Europa sull’argentino

Mezza Europa piomba sull’attaccante della Fiorentina, Nicolas Gonzalez, ma l’argentino resterà viola. Fulham, Valencia e alcuni club tedeschi hanno bussato alla porta della società viola, ma per Commisso però è incedibile. Questo è quello che scrive stamani il Corriere dello Sport-Stadio in merito al futuro del giocatore probabilmente più importante presente in rosa.

Il presidente gigliato già a gennaio ha già detto no a trentacinque milioni (otto in più di quanto lo ha pagato), offerta arrivata dal Leicester che però è recentemente retrocesso e quindi fuori da tutti i giochi per quanto riguarda il mercato estivo. Nei colloqui che ci sono stati tra la dirigenza e Italiano, il nome di Nico è svettato su tutti nell’elenco di quelli da “difendere”.

Poi c’è il giocatore, come vi abbiamo raccontato nei giorni scorsi, la riconferma di Italiano è stata ben accolta dal nazionale argentino e un impulso che potrebbe essere importante per rimanere almeno un’altra stagione. Gonzalez è uno di quelli che ha preso peggio la doppia sconfitta viola in finale e ha voglia di rivincita.