Gonzalez-Leicester: Una situazione da maneggiare con cura. Un’opportunità per capire cosa voglia fare da grande la Fiorentina

Nicolas González-Leicester, un argomento da maneggiare con cura. Il club inglese ha messo gli occhi sull’attaccante della Fiorentina e, al di là di qualche smentita di rito che lascia il tempo che trova, questa è una situazione in evoluzione. Al momento non esiste alcun accordo tra le parti, ma i discorsi vanno avanti e la possibile cessione dell’esterno ex Stoccarda già a gennaio è difficile ma non impossibile.

La Fiorentina riflette sul da farsi, quel “credo che resterà” pronunciato dal presidente, Rocco Commisso, è un punto di partenza positivo per chi vede in Gonzalez una risorsa per la squadra, ma non è la frase più rassicurante del mondo. Diverso sarebbe stato sentir pronunciare un “resta sicuramente” dalla bocca del numero uno gigliato. Nella trattativa non è stato ancora coinvolto il giocatore; su Fiorentinanews.com avete già letto più volte (e lo ribadiamo ancora) il fatto che Nico non abbia mai chiesto di essere ceduto e che non pensava di lasciare la società a metà stagione. Ma paradossalmente questa sarebbe la parte meno problematica del discorso.

Al Leicester basterebbe mettere sul piatto una cifra più alta rispetto ai 2,5 milioni di euro netti che attualmente prende, per far accendere la lampadina e tentare l’argentino. La quadra è ancora tutta da trovare, ma saranno ore calde per il mercato della Fiorentina, che vede in bilico un nome a sorpresa.

Di tempo ce n’è, ma soprattutto la società viola deve capire bene che cosa voglia fare da grande, se cercare di riguadagnare posizioni o tramutarsi a tutti gli effetti in un supermercato. Ovviamente, speriamo in un colpo di reni, in uno scatto in avanti dei viola per disinnescare un’altra, potenziale, mina.