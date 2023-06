Gonzalez, lo spavento e gli infortuni. Antognoni: “E’ il giocatore in più, quello che può fare la differenza”

Molte delle fortune della Fiorentina contro il West Ham possono passare dalle gambe e dalla testa di Nicolas Gonzalez. A Reggio Emilia ha spaventato tutti per le botte prese, soprattutto per il colpo battuto contro il palo, ma da quelle, fortunatamente, si è ripreso.

E a proposito di infortuni, se non ci fosse stata quella lesione al bicipite femorale della coscia sinistra a novembre, la sua stagione e quella della Fiorentina, sarebbero state certamente più splendenti.

Intanto il grande ex viola Giancarlo Antognoni lo esalta: “E’ Nico il giocatore in più, quello che può fare la differenza, sta in un grande momento”.