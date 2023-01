Gonzalez, nessuna voglia di forzare la mano per lasciare Firenze. La situazione

L’ultimo caso riemerso a sorpresa a Firenze riguarda Nicolas Gonzalez, per il quale – stando alle indiscrezioni arrivate dall’Inghilterra – il Leicester avrebbe offerto una cifra pari a 30 milioni di sterline pur di portarlo alla corte di Rodgers. Una proposta che la Fiorentina ha smentito di aver ricevuto ma che, per quanto rimasta in sospeso, non sembra spingere i viola verso la cessione del numero 22, che nelle prime due gare dell’anno nuovo (in soli 37’) ha segnato un gol e procurato un’espulsione.

A conferma di quanto Gonzalez riesca da solo a spostare gli equilibri della squadra e di come sia centrale nel progetto di Italiano. Di questo è convinta anche l’area tecnica che al momento non pare intenzionata a prendere in considerazione alcun tipo di proposta, se pur milionaria. I contatti tra l’esterno viola e il suo agente, in ogni caso, proseguiranno anche durante il weekend, sebbene il giocatore non forzerà la mano per cambiare maglia a gennaio onde evitare una sorta di remake dell’addio di Vlahovic (cessione che in quel caso fu propiziata dalla scadenza imminente del contratto del serbo con i viola, che invece hanno a libro paga Nico fino al 2026).