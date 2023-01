Gonzalez non è il solo obiettivo del Leicester: interesse per un difensore del Torino

Avendo dovuto ufficialmente rinunciare a Nico Gonzalez, almeno fino alla prossima estate, dopo i vari no della Fiorentina il Leicester ha comunque intenzione di fare spese in Serie A. Dopo aver offerto oltre 34 milioni ai viola per l’esterno argentino, nelle ultime ore il club inglese avrebbe mostrato interesse per un difensore del Torino, seguito in estate anche dalla Fiorentina di Vincenzo Italiano.

Secondo quanto riportato questo pomeriggio da Alfredopedulla.com il Leicester è vicinissimo a presentare un’offerta ai granata per il difensore centrale Peer Schuurs: gli inglesi sarebbero pronti a mettere sul piatto 28 milioni di euro più l’intero cartellino di Praet, da sempre un obiettivo di Ivan Juric. Per il momento il Toro sembra intenzionato a voler rimandare al mittente ogni offerta per l’olandese, ma chissà se negli ultimi giorni di mercato qualcosa non possa davvero cambiare.