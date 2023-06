Gonzalez non si muove, garantisce Commisso. Il presidente perentorio sull’argentino

Dopo aver già incassato con scarsa convinzione (eufemismo) la volontà espressa dal suo pupillo Sofyan Amrabat di lasciare la Fiorentina, il presidente viola, Rocco Commisso, è stato perentorio: Nicolas Gonzalez non si muove. A scriverlo stamani è Il Tirreno.

Gonzalez è stato il primo ad entrare in gioco in maniera decisiva per le sorti della squadra di Italiano in questa stagione, con il gol del vantaggio nel 2-1 al “Franchi” contro il Twente nei play off di Conference League e l’ultimo ad uscire di scena un paio di giorni fa dopo essersi ripreso un posto nella nazionale argentina.

In Inghilterra ha ancora molti estimatori (come il Brighton ad esempio) ma, si legge ancora sulla fonte citata, sarà ancora protagonista in viola: garantisce Rocco Commisso.