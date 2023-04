Gonzalez: “Ogni partita va affrontata come una finale: dobbiamo lasciare la vita in campo. Voglio tornare a fare la differenza come ai primi tempi qui alla Fiorentina”

Il calciatore della Fiorentina Nicolas Gonzalez è intervenuto insieme al tecnico Italiano dalla sala stampa dell’INEA Stadium, alla vigilia della partita di Conference League contro il Lech Poznan. Ecco le sue parole: “Domani sarà una partita importante per tutti. Dobbiamo lasciare la vita in campo, mi piace giocare questo tipo di partite. Abbiamo guardato il nostro avversario, sappiamo che è forte. Ma abbiamo l’obiettivo di portare a Firenze un risultato positivo”.

E aggiunge: “Ogni partita è difficile e va vissuta come una finale. Penso che siamo sulla strada giusta, abbiamo preparato questo incontro in ottima forma. Quindi vediamo se riusciamo a mettere in pratica quanto fatto di buono”.

E ancora: “Sento che domani posso fare al meglio ciò che so fare in campo. Diventa importantissimo anche a livello personale. Voglio tornare a fare il Nico Gonzalez che tanto ha fatto la differenza all’inizio della mia avventura alla Fiorentina; devo concretizzare quello che sto dicendo”.