Gonzalez parte titolare e l’Argentina di uno straripante Messi batte l’Australia. Zuccata vincente di un ex difensore della Fiorentina

L’Argentina Campione del Mondo in carica ha affrontato in amichevole a Pechino l’Australia vincendo 2-0. Nell’Albiceleste è partito titolare l’attaccante della Fiorentina Nicolas Gonzalez, autore di una prova discreta nel tridente offensivo. Prestazione spettacolare invece di Lionel Messi, che ha illuminato il terreno di gioco già dopo 2 minuti, segnando un gol strepitoso col suo magico sinistro dopo un’azione personale. Bella giocata al 9’ minuto di Nico sulla fascia, ottimo pallone messo al centro su cui Messi non riesce a trovare il varco giusto per il tiro.

Quindi al 16′ Gonzalez taglia bene sull’assist di De Paul ma poi non calcia in porta, preferendo l’assist per MacAllister che si fa anticipare da pochi passi. Gran numero al 53esimo dell’ala gigliata che si libera con un pregevole tunnel di un avversario e poi cambia campo per Di Maria, cross al centro e colpo di testa di Messi, parata del portiere australiano.

In gol però va al 68’ un ex Fiorentina, il difensore German Pezzella, che di testa impatta il meraviglioso cross di De Paul dalla sinistra battendo Ryan. Al 73’ esce Gonzalez che lascia spazio al debuttante Garnacho, talento del Manchester United. Da evidenziare anche il consueto contributo generoso anche in fase di copertura per l’ala viola.