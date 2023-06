Gonzalez: “Per me la stagione del riscatto, voglio vincere la Conference. Mi ha fatto male non andare al Mondiale. Mai finto di stare male, mi ha ferito chi l’ha pensato”

L’attaccante della Fiorentina Nicolas Gonzalez ha parlato a Sky Sport in vista della finale di Conference League contro il West Ham a Praga, ma non solo. Ecco cosa ha detto l’argentino: “Stiamo vivendo tante emozioni, sono felice di essere arrivato a due finali, la prima l’abbiamo persa ma ora ce n’è un’altra e vogliamo fare una grande partita e vincere”.

Stagione del riscatto per te? “Sì, al 100%. L’anno scorso alcune cose mi hanno fatto male, anche non andare al Mondiale. Non stavo bene ma c’era chi pensava che stessi fingendo di stare male. Non l’ho mai fatto, voglio essere sempre al 100% quando gioco a calcio. Arrivare a un’altra finale mi fa benissimo, abbiamo 90 minuti e dobbiamo fare la differenza”.