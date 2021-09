Gonzalez, pronta la staffetta?

Il “complicato” rientro di Quarta, Gonzalez e Pulgar per l’Atalanta e, inutile negarlo, le attenzioni riguardavano in special modo l’attaccante ex Stoccarda per capire di giorno in giorno se potevano esistere i margini per un suo utilizzo dal primo minuto.

Possibilità, come scrive il Corriere dello Sport, subito considerata piuttosto remota incrociando appunto date e orari, annullata definitivamente dall’arrivo nella notte appena trascorsa nell’albergo che ospita Biraghi e compagni, a causa del ritardo accumulato dall’aereo che prima da Buenos Aires li ha portati a Madrid e da lì a Milano.

Ciò non toglie che stamani Italiano parlerà sia con Gonzalez che con Martinez Quarta e chiederà loro la disponibilità immediata per il mini allenamento di rito in attesa del match serale, quindi valuterà di concerto con medico e preparatori atletici la decisione di riservare loro un pezzo di partita subentrando: il posto da titolare accanto a Callejon e Vlahovic sarà di Sottil stasera a Bergamo, ma viene difficile pensare che il tecnico viola possa rinunciare del tutto all’esterno considerando l’impatto straordinario che questi ha avuto sul campionato italiano e sulle sorti della Fiorentina.