Gonzalez scaccia la paura: botte riassorbite e Fiorentina presa per mano. Uno sprint impetuoso per dimenticare l’avvio di stagione

Stagione dai due volti per antonomasia quella di Nico Gonzalez, assente numero uno almeno fino al post Mondiale (ma anche per buona parte delle gare dopo) e trascinatore in questo ultimo mese di stagione. Come sottolinea il Corriere dello Sport-Stadio, l’argentino è in striscia positiva nelle ultime 8 gare, dove è andato a segno 5 volte. Ma è soprattutto la pesantezza di queste reti a fare la differenza: la doppietta a Basilea, il gol illusorio in finale di Coppa Italia, oltre a due grandi stacchi di testa a Salerno e Reggio Emilia.

E poi c’è la questione fisica: le botte del Mapei sono riassorbite e Nico è più che mai pronto a prendere ancora la Fiorentina per mano mercoledì alla Eden Arena contro il West Ham. Altro motivo di riscatto, dopo che proprio un guaio fisico gli aveva fatto perdere il Mondiale vinto dalla sua Argentina.