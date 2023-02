Gonzalez sfida Orsolini: potevano essere compagni ma l’esterno rossoblù preferì diventare grande a Bologna

Un po’ per scelta della Fiorentina, un po’ per volontà anche di Riccardo Orsolini, l’affare che poteva portare l’esterno a Firenze non si è mai fatto: il punto di contatto più vicino fu l’estate scorsa prima che la dirigenza viola desse ancora fiducia a Callejon. Il classe ’97 invece aveva il desiderio di diventare grande a Bologna, dove tutt’ora è in fase di consacrazione e ha trovato più continuità con Thiago Motta. La Gazzetta dello Sport descrive la sfida di oggi pomeriggio un po’ come la sfida tra lui e Nico Gonzalez, il vero valore aggiunto ritrovato nelle ultime settimane dalla Fiorentina. Una sfida tra mancini, molto vicini ad essere compagni di squadra.