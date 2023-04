Gonzalez: “Siamo tutti forti in questa Fiorentina, ma voglio dimostrare ai tifosi di dare il mio meglio. Sul gol…”

Ancora l’attaccante della Fiorentina Nicolas Gonzalez, stavolta a Sky, a presentare la gara di Conference League di domani contro il Lech Poznan: “Chi parla prima della partita non gioca? Speriamo che questa battuta allora non sia vera, allora (ride, ndr). Non penso di essere l’unico a prendere per mano la squadra, anzi: siamo tutti forti qui. Sento di dover dare il mio meglio in campo: se devo lasciare la vita, lo faccio”.

Sulla poca concretezza sugli esterni: “Fosse per me, cercherei sempre il gol… Purtroppo non è sempre possibile, ma so che anche noi esterni diamo sempre il nostro massimo per la squadra. Speriamo in me, oppure in Jorko (Ikoné) per cercare la via del gol. Stagione che può diventare bellissima? Sì, ho anche perso un Mondiale con la Nazionale, ma il giudice fedele è il campo. Voglio dimostrare ai tifosi della Fiorentina che posso fare la differenza, ho fiducia“.