Gonzalez, talento e generosità al servizio della Fiorentina. L’esterno viola si carica la squadra sulle spalle per sbancare Monza

Nella partita di oggi tra Monza e Fiorentina ci si si aspetta un Nicolas Gonzalez grande protagonista. Anche secondo la Gazzetta dello Sport può essere l’ex Stoccarda a fare la differenza, che viene descritto dalla rosea in due parole, ovvero talento e generosità, dimostrate anche dai fatti. A Poznan in Conference League, per esempio, un suo devastante primo tempo ha indirizzato la partita tra il palo colpito nell’azione del primo gol e il raddoppio segnato con un super stacco di testa, specialità della casa.

Sulla generosità invece basti osservare le ultime due gare. Con l’Atalanta lui, argentino, ha concesso la possibilità di battere il rigore a un brasiliano, ovvero Cabral, che se la sentiva. Contro il Lech al ritorno ha inoltre corso fino alla fine tra ripiegamenti difensivi e sprint nonostante una brutta ferita alla testa suturata in seguito. E anche oggi contro il Monza, la Fiorentina si augura che il suo esterno di qualità decida con qualche affondo dei suoi la partita. Dall’altra parte ci sarà invece fra gli altri Gianluca Caprari, che ha già cinque gol in passato contro i viola.