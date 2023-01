Gonzalez titolare dopo un’era geologica? I presupposti ci sono tutti. Jovic torna in gruppo mentre Cabral viaggia spedito. I dettagli

17/10/2022: data che vi dice qualcosa? Si tratta dell’ultima volta in cui Nicolas Gonzalez è sceso in campo da titolare con la Fiorentina. La squadra viola era impegnata nella trasferta di Lecce. Sono passati 3 mesi e 10 giorni dall’ultima volta che il giocatore ha giocato dal primo minuto, praticamente un’era geologica, tra Mondiale, infortunio e fisiologico recupero. Con la Lazio, secondo quanto riporta Radio Bruno, potrebbe essere finalmente la volta buona per rivedere il classe ’98 argentino dal primo minuto.

Italiano dovrà fare a meno di Castrovilli e Sottil con certezza, mentre ci sono novità su Jovic e Cabral. Il serbo Jovic è rientrato in gruppo. Difficile dire oggi se potrà giocare dal primo minuto, mentre il brasiliano Cabral non si allena ancora completamente col gruppo dopo l’infortunio muscolare, ma ha iniziato a fare qualcosa: da capire se l’ex Basilea sarà a disposizione all’Olimpico, almeno per la panchina.