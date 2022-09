Gonzalez verso il forfait anche contro la Juventus: scalpita Kouame. Torna Bonaventura, in difesa…

La Fiorentina si lecca le ferite dopo la sconfitta di Udinese, ma allo stesso tempo è subito in arrivo l’occasione per riscattarsi. Domani al Franchi arriva la Juventus, con Italiano che dovrebbe essere costretto ancora una volta a rinunciare a Nico Gonzalez stando a La Nazione. In dubbio anche Duncan, mentre i pali toccherà a Gollini.

A centrocampo torneranno dal 1’ Amrabat e Bonaventura, con la terza maglia che dovrebbe andare ancora una volta a Barak. Milenkovic-Igor al centro della difesa, con i rientranti Dodò e Biraghi sulle fasce. Infine c’è l’attacco: torna Jovic al posto di Cabral, a sinistra Sottil sprinta verso una maglia da titolare mentre a destra è ballottaggio tra Ikoné e Kouame. Il tecnico viola recupera anche Zurkowski, che ieri si è allenato in gruppo e si avvia verso il recupero dopo il problema alla caviglia.