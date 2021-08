Gori destinato a lasciare la Fiorentina: su di lui un club di B

Dopo aver preso parte al ritiro della Fiorentina in Val di Fassa, per Gabriele Gori potrebbe arrivare presto l’ennesima cessione. Secondo quanto riportato da Sky Sport, sull’attaccante classe ’99 ci sarebbe l’interesse del Cosenza.

Fresco di ripescaggio in Serie B dopo l’esclusione del Chievo Verona, il club calabrese vede in Gori l’identikit del giocatore giusto per rinforzare il reparto offensivo. Il Cosenza, tra l’altro, sarà l’avversario della Fiorentina nel primo turno di Coppa Italia (LEGGI QUI).