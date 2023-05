Gori e Pierozzi hanno le occasioni ma non capitalizzano: la Reggina viene eliminata ai playoff dal Sudtirol

Si interrompe stasera il cammino dei play-off della Reggina guidata da Filippo Inzaghi, che viene battuta a Bolzano al primo turno dal Sudtirol allenato da Pierpaolo Bisoli. Dopo una gara combattuta da entrambe le parti i padroni di casa vincono per 1-0 grazie al gol siglato da Casiraghi all’89’.

Da segnalare le due occasioni per parte per i due giocatori in prestito agli amaranto dalla Fiorentina, ovvero l’attaccante Gabriele Gori e il laterale Niccolò Pierozzi. Il primo, subentrato al 64′, ha calciato fuori al 71′ un pallone servitogli in area da Canotto, mentre il secondo ci ha provato all’86’, poco prima del gol incassato dai suoi, sulla sponda di testa di Fabbian non trovando però la porta.

Esce quindi la Reggina dalla corsa per la Serie A e prosegue quindi agli spareggi il Sudtirol che incontrerà il Bari.