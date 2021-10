Gori: “Giocare con la numero 9 della Fiorentina è il mio sogno fin da bambino. Lavoro per rimanere a Firenze”

L’attaccante della Fiorentina in prestito al Cosenza in Serie B Gabriele Gori ha parlato a Radio Bruno della sua nuova esperienza nella serie cadetta. Queste le sue parole: ” Siamo partiti con il piede giusto, dopo mercato cominciato alla seconda giornata per via del ripescaggio. Abbiamo lavorato bene, nessuno avrebbe scommesso su di noi, ma ce la giochiamo contri tutti. Qui ho molte responsabilità, a Vicenza invece avevo meno fiducia. Voglio arrivare in doppia cifra quest’anno”

E ancora: “Io alla Fiorentina? Il direttore Pradè sa quello che fa e lo fa con rispetto di tutti. La Fiorentina è il mio sogno fin da bambino, giocare al Franchi numero 9 sulle spalle. Lavoro per quell’obiettivo, cercando di fare bene per arrivare lì”.