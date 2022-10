Occhi puntati sulla Reggina che in Serie B vanta diversi giocatori in prestito dalla Fiorentina: su tutti Niccolò Pierozzi e Gabriele Gori. Campo per entrambi, da titolare come d’abitudine, il terzino classe 2001, nel finale invece l’attaccante. La squadra amaranto ha perso però per 3-2 in casa con il Perugia e il gol che ha aperto il tentativo di rimonta è stato proprio di Gori, di testa proprio su assist di Pierozzi.