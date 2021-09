Gosens: “Che poteva fare Maehle in quel momento? Ha sbagliato l’arbitro, non ha considerato la velocità dell’azione”

L’esterno dell’Atalanta Robin Gosens dice la sua a DAZN riguardo al primo rigore concesso alla Fiorentina per tocco di mano del compagno di squadra Maehle: “Devo dire che l’arbitro fa un errore perché non considera la velocità del gioco. Che cosa doveva fare Maehle? Non sono d’accordo con questo rigore”.

E sulla condizione attuale dell’Atalanta: “In questo momento stiamo facendo fatica a trovare gol, Muriel e Ilicic sono giocatori che stanno tornando. Noi professionisti dobbiamo gestire la pressione, a me piace e mi auguro sia lo stesso anche per gli altri”.